«Purple rain, purple rain »… Autrefois couleur des rois et des reines du fait de la difficulté à obtenir la teinte dans la nature, le violet est une couleur riche, aux nombreuses nuances, allant du pastel presque rose au pourpre le plus profond. Parce que l’on s’est dit que ce serait intéressant de voir les objets et paysages que vous auriez à proposer, nous faisons appel à vos talents de photographes.

Pour mettre un peu de couleur dans nos pages, et dans les yeux de nos lecteurs, nous aimerions que vous nous envoyiez vos plus belles photos violettes, améthyste, aubergine, mauve, parme… Les plus beaux clichés seront partagés dans notre journal et sur nos réseaux sociaux​.

Alors si vous vous avez vu un coucher de soleil tirant sur ces couleurs, si vous avez peint quelque chose récemment, ou simplement si vous avez toutes la discographie de Prince à la maison, n’hésitez pas à nous faire parvenir vos œuvres. Pour cela, il vous suffit de remplir le formulaire ci-dessous. Merci à vous.