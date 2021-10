C’est l’un des pans essentiels du projet « France 2030 » dévoilé ce mardi par Emmanuel Macron. Toutes les transformations envisagées, notamment de l’appareil industriel, impliquent une transformation plus ou moins profonde des métiers. De même, les « talents » créateurs de start-up innovantes de demain doivent bien être formés et acquérir un savoir théorique avant de créer quelque chose de neuf. C’est pourquoi une enveloppe globale de 2,5 milliards d’euros est destinée à la formation.

500 millions iront à l’enseignement supérieur pour créer notamment des écoles formant à l’intelligence artificielle. Le reste, « ce sont deux milliards pour moderniser l’appareil de formation pour former des jeunes et des salariés aux métiers des secteurs ciblés par France 2030 », a indiqué ce mardi à l’AFP le cabinet d' Elisabeth Borne. Reste à voir quels seront les secteurs concernés. Dans son discours, Emmanuel Macron a beaucoup parlé d’industrie et d’agriculture, mais a aussi évoqué le « besoin de scénaristes, de techniciens » dans le cinéma par exemple.

Le gouvernement lancera d’ici la fin de l’année un appel à projet « compétences et métiers d’avenir », dont l’idée est de faire converger universités, entreprises, CFA et organismes de formation pour proposer de nouvelles formations, avec diplômes à la clé. Un jury sélectionnera ces projets, l’idée étant de lancer le plus vite possible les premières promotions. A terme, l’objectif est de former pas moins de 400.000 personnes par an à ces métiers d’avenir.