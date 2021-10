Terrible accident ce mardi matin dans les Pyrénées-Atlantiques. Selon la SNCF Nouvelle-Aquitaine contactée par 20 Minutes, vers 5h30, un TER a percuté un groupe de quatre personnes sur la ligne entre Hendaye et Bayonne, sur la commune de Ciboure, au sud de Saint-Jean-de-Luz. Trois personnes sont décédées, une autre, grièvement blessée et souffrant d'une fracture à la jambe a été évacuée et transportée dans un hôpital proche. De source policière, il s'agirait de migrants, dont deux algériens.

Une personne a été heurtée par le #TER866460 #Hendaye ➡ #Bordeaux avant #Saint_Jean_de_Luz. Le trafic #Hendaye ↔ #Bayonne est interrompu jusqu'à nouvel ordre.



« Ce sont effectivement des migrants », a affirmé Marie Surzur, responsable de la communication de Ciboure. « A priori, ces personnes étaient allongées » sur la voie, a-t-elle ajouté, citant les secours.

Les trois personnes décédées sont majeures mais leur identité n'a pas encore été déterminée, poursuit le parquet, qui précise qu'une enquête de flagrance est en cours, menée par le commissariat de Saint-Jean-de-Luz et la police judiciaire de Bayonne.

« Les forces de l’ordre, les secours, les pompes funèbres se sont rendues sur place, indique la SNCF. Les forces de l’ordre ont autorisé la reprise des circulations aux alentours de 7h30 sur une seule voie, c’est une reprise très progressive du trafic pour le moment. »