On parle souvent des conséquences néfastes de la crise du Covid-19 sur la vie des Français. Mais trop rarement de ses aspects positifs. En cette période de sortie progressive de l’épidémie, c’est l’occasion de faire le point sur ce qui a changé en bien dans votre vie de famille. Car pour beaucoup de Français, les proches ont été un refuge face aux incertitudes. Les confinements, les soirées lors du couvre-feu, ont été parfois des occasions de se redécouvrir.

Avez-vous l’impression que vos liens familiaux se sont resserrés lors de la crise sanitaire ? Si oui, pourquoi et avec qui ? Quels sont les souvenirs familiaux les plus forts que vous garderez de cette période ? Cette crise vous a-t-elle donné envie de passer plus de temps avec votre famille, de l’agrandir, de faire des projets avec elle, de vous marier ? Avez-vous redécouvert des activités familiales que vous délaissiez auparavant ? Avez-vous mis en place de nouvelles habitudes avec vos proches ? Avez-vous renoué avec certains membres de votre famille avec lesquels vous étiez en froid ?