L’égalité entre femmes et hommes dans l’entreprise reste en tête des priorités des salariés en termes de diversité et d’égalité des chances, mais d’autres sujets de préoccupation montent en puissance, selon la 10e édition du baromètre annuel* publiée lundi par le Medef.

47 % des salariés interrogés dans cette enquête jugent l’égalité entre les femmes et les hommes comme un des sujets prioritaires en entreprise, dont 15 % le placent en tête, selon les résultats de ce baromètre sur la perception de l’égalité des chances en entreprise. Viennent ensuite l’égalité salariale (46 %), l’âge (37 %) et le handicap (33 %).

« L’exigence des salariés ne cesse de monter »

« L’égalité hommes-femmes est tellement encadrée par le législateur que ça pourrait être devenu un sujet d’indifférence », par rapport à d’autres enjeux comme la diversité religieuse ou l’orientation sexuelle, « mais pas du tout. L’exigence des salariés ne cesse de monter, que ce soit l’égalité en général, ou l’égalité salariale », indique, non sans une certaine satisfaction, Armelle Carminati, présidente du comité entreprise inclusive de la commission nouvelles responsabilités entrepreneuriales du Medef.

Elle note aussi que d’autres préoccupations montent ces dernières années, comme l’âge, l’apparence physique ou le niveau de diplôme dans les perceptions. En témoignent les réponses des salariés concernant leurs craintes d’être discriminés sur le marché du travail.

La peur d’une discrimination liée à l’âge

Globalement la crainte d’être victime de discrimination a reculé en 2021 chez les salariés, touchant désormais 45 % d’entre eux, soit le score le plus bas enregistré depuis dix ans et la création du baromètre.

Mais pour ces personnes, l’âge arrive en tête parmi les sources potentielles de discrimination, devant l’apparence physique, le sexe et le niveau de diplôme, loin devant l’état de santé, l’origine sociale ou la couleur de peau.

L’entreprise est « de plus en plus inclusive »

L’entreprise est « de plus en plus inclusive », se réjouit le président du Medef Geoffroy Roux de Bézieux en introduction de ce baromètre. Plus des trois quarts des salariés (80 %) estiment ainsi que leur entreprise représente bien la diversité de la société, soit une hausse de neuf points en cinq ans.

Et en dix ans, davantage de salariés (79 % en 2021 contre 64 % en 2012) estiment que leur direction reconnaît comme prioritaire ou importante cette question de l’égalité des chances.

* Cette enquête a été réalisée par TNS Sofres du 23 juin au 9 juillet selon la méthode des quotas et sur un échantillon de 1.502 personnes représentatif de la population française salariée du secteur privé et âgé de 16 ans ou plus.