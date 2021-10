Au pays du roquefort on ne décolère pas contre le classement Nutri-score. Le système d’étiquetage, apposé sur les produits et qui permet de comparer leur valeur nutritionnelle, provoque depuis quelques mois le courroux des producteurs du célèbre fromage de brebis aveyronnais. Comme près de 90 % des fromages traditionnels, le logo apposé sur les boîtes de roquefort oscille entre D et E, les moins bonnes notes, classées en rouge.

« C’est paradoxal. Des produits industriels ultra transformés avec des conservateurs peuvent avoir A ou B, alors que nos produits de terroir très naturels sont stigmatisés », pointe Sébastien Vignette, le secrétaire général de la Confédération générale de roquefort.

Soutenue par nombre d’élus d’Aveyron et d’Occitanie, son organisation demande une exemption au nom de la tradition et du respect d’un patrimoine gastronomique. Aujourd’hui facultatif, Nutri-score pourrait devenir obligatoire à partir de 2022.

Une transparence rationelle

Depuis, les défenseurs des produits du terroir d’Occitanie, en particulier ceux sous signe officiels de qualité, ont décidé de monter au créneau pour dénoncer la situation. « Entre A et E, si je ne connais pas, je vais naturellement vers le A. Pour le roquefort, ça n’a pas de sens. Le cahier des charges c’est déjà un acte de responsabilité vis-à-vis du consommateur. Le mieux est l’ennemi du bien. La volonté de transparence due au consommateur doit être rationnelle et de bon sens », insiste le député de l’Aveyron, Stéphane Mazars (LREM).

La mobilisation engagée par l’AOP roquefort, qui commercialise 7.000 tonnes de roquefort par an, dont 25 % à l’export, est loin d’être isolée. « On n’est pas dans un combat contre le Nutri-score, insiste-t-il, s’il est réservé aux produits industriels pré-transformés. Il est louable d’informer le citoyen. On combat l’application aux produits AOP », assure Sébastien Vignette.