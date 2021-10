Nantes sera la capitale de la Bretagne en 2022. Pendant dix jours, du 1er au 10 juillet, la ville organisera la première édition des Jeux de Bretagne. Cette grande fête vise à réunir les amoureux de la Bretagne sous le signe du sport et de la culture. « C’est un événement qui se veut décalé, ambitieux et atypique », indique Florian Le Teuff, adjoint à la ville de Nantes, délégué aux enjeux bretons et co-président du comité d’organisation de ces Jeux.

Pour cette première, les organisateurs se montrent ambitieux. Les cinq départements de la Bretagne historique (Finistère, Côtes-d’Armor, Morbihan, Ille-et-Vilaine et Loire-Atlantique) seront en compétition au travers de nombreuses disciplines sportives traditionnelles bretonnes. Plus de 10.000 participants représentant leur département respectif seront en compétitions et ce sont « plus de 100.000 spectateurs » qui sont attendus sur ces dix jours de fête, aux couleurs du Gwenn ha Du. «Le fait que ce soit à Nantes, ce n’est pas anodin», se félicite Florian Le Teuff.

Un fest-noz est également programmé dans la cour du Château des Ducs, à Nantes. - Nantes Football géalique

Sports, fest-noz et galettes bretonnes

Une cinquantaine de clubs et associations seront présents pour tenter de remporter les 60 médailles en jeu. Au programme de ces festivités : tir à la corde, lutte bretonne (gouren), football gaélique, lancer de bottes de pailles… De nombreuses compétitions se dérouleront au cœur de la Cité des Ducs, sur le cours Saint-André. La première édition des Foulées de Bretagne (13,5 km) rassemblera 2.000 coureurs. Pour les fans de palets bretons, le comité organisateur parle du « plus grand tournoi de palets sur planche au monde ».

Les Jeux de Bretagne, ce sont également dix jours de musique avec de nombreux concerts et un grand fest-noz dans la cour du château des ducs de Bretagne. Sans oublier la promotion de la gastronomie locale : galettes, cidre et bières artisanales seront à l’honneur durant ces dix jours où la culture régionale s’emparera de Nantes. Une première qui en amènera d’autres, puisque le comité organisateur prévoit de renouveler les Jeux de Bretagne chaque année. A Nantes ou ailleurs. Forcément dans l'un des cinq départements de la Bretagne historique.