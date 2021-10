Samedi 16 octobre, cela fera un an que l’impensable est arrivé. La décapitation de Samuel Paty, 47 ans, le 16 octobre 2020 près de son collège de Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines) par Abdoullakh Anzorov , qui lui reprochait d’avoir montré des caricatures de Mahomet à ses élèves, avait suscité une émotion considérable chez les Français. Et chez les enseignants encore plus.

Si vous êtes enseignant, précisez-nous dans quelle discipline. Quelles ont été les répercussions de ce drame dans l’exercice de votre métier ? Avez-vous davantage peur pour votre sécurité ? Depuis un an, évitez-vous certains sujets dans vos cours ? Ou au contraire insistez-vous sur certains thèmes pour inciter vos élèves à développer leur esprit critique ? Avez-vous signalé de manière plus systématique tout dérapage d’élève à votre chef d’établissement ? Avez-vous dû affronter les parents contestataires ? Les mesures prises par l’Education nationale depuis un an pour renforcer le respect de la laïcité et pour mieux protéger les enseignants vous semblent-elles suffisantes ?