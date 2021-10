Marseille va dire adieu à son « boss ». L’hommage rendu à Bernard Tapie par sa ville de cœur, Marseille, commencera dès ce jeudi au stade Vélodrome.​ Son cercueil reposera au centre de la pelouse, pendant que le public pourra se recueillir en tribune Jean-Bouin à partir de 17 heures. Les groupes de supporteurs, qui ont convenu de cet hommage avec la famille de Bernard Tapie, qui sera présente, appellent à venir en bleu et blanc, les couleurs de Marseille et de l’OM.

Vendredi, le rendez-vous est donné dès 9 heures sous l’ombrière du Vieux-Port pour former un cortège, qui s’élancera jusqu’à la cathédrale de la Major, où les funérailles de Bernard Tapie seront célébrées à 11 heures. La famille et les supporteurs souhaitent que les personnes présentes s’habillent de noir, avec une écharpe aux couleurs de l’OM. De très nombreuses personnalités publiques, supporteurs et admirateurs du Boss sont attendus pour cet hommage en deux temps.