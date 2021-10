Il a connu deux guerres mondiales dont il garde des souvenirs, joue assidûment au Scrabble et fête chacun de ses nombreux anniversaires entouré de sa famille : Marcel Meys, 112 ans, est l’homme le plus âgé de France.

Ce titre, qui lui avait été donné par erreur l’an dernier, lui est revenu depuis le décès le 5 octobre de son « cadet » de trois mois, le Martiniquais Jules Théobald.

Une belle et longue vie

Né le 12 juillet 1909 à Saint-Julien-de-l’Herms, en Isère, Marcel Meys vit à Saint-Romain-en-Gal, dans le Rhône, depuis 1957. Deux auxiliaires de vie lui permettent de rester chez lui. De son propre aveu, il a eu « une belle vie dans l’ensemble », comme il l’a confié aux caméras du Dauphiné, accompagné de sa fille Nicole.

Ambulancier, garagiste, résistant pendant la Seconde Guerre mondiale, il a connu un mariage heureux et reste très entouré de ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants. Son statut de doyen, il le prend avec humour et philosophie, en confiant ses secrets de longévité : ne pas faire la fête, ne pas boire, ne pas fumer. Quant à la doyenne des Français, Sœur André, elle est âgée de 117 ans. La religieuse a attrapé le Covid-19 en début d’année mais s’en est très bien remise.