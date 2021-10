Petit à petit, les masques tombent. Alors que cette expression est habituellement synonyme de disgrâce, la situation sanitaire à rendu cette perspective plus joyeuse. Dans les écoles primaires de 47 départements où le coronavirus circule peu, les enfants peuvent déjà se passer du masque et sourire avec l’enseignant retrouvé. Ils seront bientôt imités par les écoliers de 21 nouveaux départements.

L’exécutif a mis à jour ce jeudi la liste des territoires « où le taux d’incidence se stabilise au-dessous du seuil de 50 pour 100.000 habitants », et où le masque n’est donc plus obligatoire à l’école. La particularité est que plusieurs grandes villes sont concernées, comme Toulouse, Bordeaux ou encore Rennes. Cette mesure entrera en vigueur le lundi 11 octobre. Bas les masques donc dans les départements suivants : Hautes-Alpes, Aube, Haute-Corse, Doubs, Eure-et-Loir, Haute-Garonne, Gironde, Ille-et-Vilaine, Lot, Lot-et-Garonne, Nord, Oise, Puy-de-Dôme, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Bas-Rhin, Savoie, Territoire de Belfort, la Réunion et Mayotte.