Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Bernard Tapie ne pouvait pas ne pas passer une dernière fois par le stade Vélodrome à Marseille. « Jeudi 7 octobre de 16 heures à 20 heures, le cercueil de l’ancien président du club, Bernard Tapie décédé dimanche dernier, sera déposé dans le hall 1 de l’Orange Vélodrome en présence de sa famille », a précisé l’OM dans un communiqué. Son cercueil devrait être porté par des supporters jusqu’au stade Vélodrome. Tous les Marseillais qui le souhaitent, pourront se recueillir une dernière fois.

Les sages-femmes sont en colère. Pour la troisième fois en un mois, elles sont en grève ce jeudi. Mais comme elles sont à chaque fois réquisitionnées, leur mouvement reste invisible. Alors aujourd’hui, elles changent d’organisation : « on va appeler les médecins tout le temps, pour montrer que sans les sages-femmes, la maternité ne tourne pas ! », explique l’une d’elles. Certaines iront manifester à la mi-journée à Paris, de Montparnasse aux fenêtres du ministère de la Santé, pour alerter sur les conditions toujours plus dégradées de leur travail… et l’insécurité que cela représente pour les mères et enfants à naître. Elles espèrent bien cette fois être entendues.

Une affiche colorée ce jeudi soir en foot : les Bleus vont en effet affronter les Rouges en demi-finale de Ligue des nations. Et en conférence de presse,Didier Deschamps et Hugo Lloris ont fait preuve d’enthousiasme avant d’aborder ce match contre la Belgique à Turin. La perspective d’affronter un adversaire redoutable et le bon souvenir d’une autre demie, celle de la Coupe du monde 2018, expliquent cette « énergie positive » ressentie par Hugo Lloris depuis le début du rassemblement. On attend donc des buts ce soir dans les filets des Diables.