Enseignants, élèves, comment allez-vous rendre hommage à Samuel Paty ?

Le 16 octobre prochain, cela fera un an que Samuel Paty, enseignant d’histoire-géographie, a été décapité près de son collège de Conflans-Sainte-Honorine, après avoir montré en classe des caricatures de Mahomet. Un décès qui a suscité une émotion considérable dans le pays. Et qui bouleverse toujours un an plus tard.

Si vous êtes enseignant ou élève, racontez-nous quel hommage à Samuel Paty est prévu dans votre établissement la semaine prochaine.

Vous êtes enseignant, comment allez-vous aborder le sujet avec vos élèves ? Un débat sera-t-il organisé dans la classe sur la liberté d’expression ? Une minute de silence est-elle prévue ? Comment anticipez-vous la réaction de vos élèves ? Une commémoration entre enseignants est-elle prévue ? Si vous êtes élèves, comment envisagez-vous cet hommage ?