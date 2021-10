Si la circulation du Covid-19 baisse un peu partout en France, dans le département de l’Aude, il est toujours là. Depuis mardi, les 900 élèves du collège Joseph-Delteil de Limoux, dans l'Aude​, sont prévenus que leur établissement fermera ses portes pendant une semaine. Une mesure prise après la découverte de « plusieurs cas positifs parmi le personnel enseignant et les enfants », a indiqué la directrice de cabinet de la préfecture de l'Aude, Joëlle Gras.

Au total, selon le rectorat, une trentaine de cas ont été recensés dans le collège. Si les cours n’ont plus lieu en présentiel, les élèves devront être derrière leur ordinateur. « Ce n’est pas une fermeture du collège, les cours seront assurés en distanciel à partir de mercredi et ce pendant une semaine, pour limiter tout brassage », a expliqué la représentante des services de l’Etat.

Si les indicateurs sont assez en dessous des 100 cas pour 100.000 habitants sur l’ensemble du département, c’est un peu moins le cas sur le territoire de Limoux, notamment la moyenne et haute vallée de l’Aude. Un renforcement des contrôles du pass sanitaire et du port du masque dans ce secteur va avoir lieu. La préfecture insiste aussi sur la vaccination, l’arrondissement de Limoux étant celui du département qui « présente le plus faible taux de couverture vaccinale ».