Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

En plus de l’Algérie, la diplomatie française doit éteindre un autre feu en Afrique et encore une fois avec un partenaire stratégique. Bamako a en effet convoqué mardi l’ambassadeur de France à la suite des propos jugés « regrettables » d’Emmanuel Macron à l’encontre de la junte militaire au pouvoir au Mali. « Le ministre a invité les autorités françaises à la retenue, en évitant des jugements de valeur », a commenté le ministère malien des Affaires étrangères. Plusieurs déclarations, ces derniers jours, ont accru les tensions entre les deux pays. « Il faut que l’Etat revienne avec sa justice, son éducation, sa police partout, en particulier au Mali », où des pans entiers de territoire restent livrés à eux-mêmes face aux djihadistes, aux tensions intercommunautaires et aux trafics, a ainsi estimé mardi Emmanuel Macron. Avant cela, il avait qualifié jeudi dernier de « honte » les accusations d'« abandon en plein vol » du Mali par la France portées par le Premier ministre Choguel Kokalla Maïga à la tribune de l’ONU.

Les Etats-Unis vont-ils perdre le 18 octobre leur crédibilité financière ? A moins de deux semaines de cette date fatidique, ce scenario du pire n’est pas à exclure. Le chef des sénateurs démocrates Chuck Schumer a en effet averti mardi que la menace même d’un défaut de paiement pourrait pousser les agences financières à abaisser « très bientôt » la note du pays si aucun accord n’est trouvé rapidement pour relever le plafond de la dette. Républicains et démocrates sont en effet engagés dans un bras de fer autour d’un vote pour relever le niveau maximal d’endettement de la première puissance mondiale. Tic, Tac, Tic, Tac,… le temps presse : les Etats-Unis seront à court d’argent dans 12 jours si rien n’est fait d’ici là.

A ceux qui croient que la pandémie de coronavirus est presque vaincue, l’OMS a voulu lancer mardi un message clair : il ne faut surtout pas crier victoire trop victoire. Maria Van Kerkhove, responsable de la gestion de l’épidémie de Covid-19 à l’Organisation mondiale de la Santé, a ainsi rappelé que 3,1 millions de nouveaux cas de contamination et 54.000 décès ont été rapportés la semaine dernière dans le monde. « La situation est encore incroyablement dynamique. Et elle est dynamique car nous n’avons pas le contrôle de ce virus », a-t-elle souligné. Surtout, « nous ne sommes pas encore sortis d’affaire. Nous sommes complètement au milieu de cette pandémie. Mais où au milieu… nous ne le savons pas encore, car franchement nous n’utilisons pas les outils dont nous disposons actuellement pour nous rapprocher de la fin ». L’espoir est là, mais pour l’instant la bataille continue.