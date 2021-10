Un « drame familial épouvantable » après une « réaction incompréhensible » de l’animal. Pierre Villar, le maire de Cartelègue, un village du nord de la Gironde, n’arrive toujours pas à s’expliquer ce qu’il s’est passé lundi sur sa commune.

Comme le révèle Sud Ouest ce mardi, un chien de race Akita Inu aurait attaqué, sans raison apparente, une femme de 79 ans, lundi soir aux alentours de 19 h 30 lors d’une réunion familiale. « Le chien aurait grogné, son propriétaire lui a dit de se calmer, à ce moment la victime est sortie du pas de la porte et le chien lui a sauté dessus, raconte à 20 Minutes Pierre Villar. La victime est tombée et le chien l’a mordue en plusieurs endroits, essentiellement au bras, et malheureusement aussi à la carotide. La mort a été quasi instantanée. » La septuagénaire est décédée au domicile de sa petite-fille, la propriétaire du chien, malgré l’intervention des pompiers et du Samu.

Soutien psychologique

« Ce n’était pas un chien très facile, il grognait de temps en temps, mais on ne peut pas dire qu’il était méchant, poursuit Pierre Villar. Tout le monde est atterré, d’autant plus que l’attaque s’est produite devant tous les membres de la famille. »

Un soutien psychologique a été proposé à la famille. L’animal a, lui, été placé dans un chenil où il est sous surveillance. « En concertation avec le gendre de la victime j’ai pris un arrêté prescrivant l’euthanasie de l’animal, à l’issue du délai légal d’observation. »

Une autopsie a été ordonnée par le parquet et les gendarmes du Blayais ont été chargés d’une enquête.