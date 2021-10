Juchés sur une nacelle, deux ouvriers procèdent à l’installation d’une bâche sur l’une des portes d’entrée du magasin. A l’intérieur, les rayons sont déjà achalandés et prêts à accueillir les premiers clients. Après le passage de la commission sécurité prévue ce mardi, c’est mercredi que l’enseigne Grand Frais doit ouvrir son magasin situé rue de Saint-Malo à Rennes, son second dans la métropole après celui de Cesson-Sévigné. Si Grand Frais figure parmi les enseignes préférées des Français, son implantation dans cette zone commerciale située au nord de la capitale bretonne ne ravit pas tout le monde.

Dans le magasin, tout est prêt pour accueillir les premiers clients. - J. Gicquel / 20 Minutes

Les deux Leclerc implantés à Grand Quartier et à Saint-Grégoire peuvent ainsi redouter l’arrivée d’un nouveau concurrent. Idem pour les commerces de bouche environnants. « On peut craindre en effet que cette ouverture déstructure l’offre alimentaire dans le secteur », souligne Rémy Langlois, vice-président de la CCI d’Ille-et-Vilaine chargé du commerce. Mais plus que l’aspect concurrentiel, c’est l’attitude des dirigeants de Grand Frais qui irrite les élus locaux. « Ils sont spécialisés dans le passage en force et ne s’embarrassent pas trop de précautions au moment de s’implanter », assure André Crocq, président du Pays de Rennes, le syndicat mixte chargé de définir le schéma de cohérence territoriale.

Pas de demande d’autorisation d’exploitation commerciale déposée

A Rennes, on reproche à Grand Frais de s’affranchir des règles locales d’urbanisme. Contactée par 20 Minutes, l’enseigne n’a pas souhaité d’exprimer. Son directeur général Eric Guilbert indiquait toutefois il y a quelques jours dans les colonnes de Ouest-France que tout était dans les clous avec un permis de construire et des autorisations en règle. Il soulignait surtout que le magasin, qui comprendra un supermarché et une boulangerie, disposera d’une surface commerciale d’environ 990 m².

Moins que le seuil des 1.000 m2 donc qui oblige une enseigne à déposer une demande d’autorisation d’exploitation devant la commission départementale d’aménagement commercial. « Mais là, le magasin est situé dans un ensemble commercial, répond André Crocq. Ils ne sont pas seuls au milieu de cette zone d’activité et doivent donc déposer un dossier comme tout le monde. »

Une mise en demeure adressée par le préfet

Le préfet d’Ille-et-Vilaine est lui aussi de cet avis. Il a ainsi adressé il y a quelques semaines une lettre de mise en demeure dans laquelle il exhortait l’enseigne à déposer une demande d’autorisation. Un courrier qui semble resté lettre morte puisque Grand Frais a depuis poursuivi ses travaux et embauché et formé une quarantaine de salariés.

En cas d’ouverture ce mercredi, l’affaire pourrait vite rebondir sur le terrain judiciaire avec des actions qui pourraient être intentées par l’État et le Pays de Rennes. « Je doute quand même qu’ils ouvrent au lendemain de la visite de la commission de sécurité qui devrait rendre ses conclusions d’ici une semaine », assure André Crocq.