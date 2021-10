Un prise d'otage est en cours à la prison de Condé-sur-Sarthe. Selon un communiqué du ministère de la Justice, un détenu a agressé deux gardiens à 10h15 ce matin. L'un des gardiens est blessé à l'oeil droit, et les deux surveillants sont actuellement retenus dans une cellule par le preneur d'otage. Le ministrère confirmait à 11h que « les équipes régionales d’intervention et de sécurité (ERIS) de Rennes sont actuellement en route vers la maison centrale » pour mener les négociations et éventuellement intervenir. Le parquet a également été saisi.

Peu après midi, l'un des deux otages a été libéré. Il s'agit d'une surveillante. Elle n'est pas blessée mais a été prise en charge par les autorités.

Cette prison avait déjà été le théâtre d'une prise d'otage le 11 juin 2019. Francis Dorffer, muni d'une arme artisanale, avait retenu durant cinq heures dans sa cellule un surveillant et une stagiaire.