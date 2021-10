Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Pendant près de six heures, Facebook s’est éteint, involontairement, sur l’ensemble de la planète. Sites introuvables, applis vides, messages bloqués… Lundi, l’ensemble des services du géant californien (Facebook, WhatsApp, Instagram, Messenger et Occulus) sont restés en rade. L’entreprise a assuré un peu avant 22 heures qu’il s’agissait d’un problème réseau, et qu’elle faisait tout son possible pour rétablir la situation. Et si un retour progressif à la normale s’est opéré autour de minuit, Facebook, qui traverse une zone de turbulences avec le témoignage d’une lanceuse d’alerte, va maintenant devoir s’expliquer.

Les syndicats CGT, FO, Solidaires, FSU, et les organisations Fidl, MNL, Unef et l’UNL vont pouvoir compter leurs troupes. Salariés et chômeurs sont appelés à faire grève et à manifester ce mardi pour remettre les questions sociales au cœur du débat, à un peu plus de six mois de la présidentielle. Quelque 200 points de rassemblement sont prévus partout en France, selon Céline Verzeletti, secrétaire confédérale de la CGT. La grève s’annonce cependant assez peu suivie dans les transports, la SNCF prévoyant un trafic « normal » pour les TGV, et « quasi normal » pour les TER, sauf en Normandie où il sera « perturbé ». À la RATP, « le trafic sera normal » sur les réseaux « métro, RER (A et B) et tramway, sauf le tramway T3 A qui sera très perturbé », selon un porte-parole.

Après deux ans et demi de travaux, la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Eglise (Ciase) rend mardi ses conclusions. Et le rapport Sauvé, du nom de Jean-Marc Sauvé, président de la Commission, dévoile un chiffre terrible. Il y a eu « entre 2.900 et 3.200 pédocriminels », hommes – prêtres ou religieux – au sein de l’Eglise catholique en France depuis 1950. Surtout, « il s’agit d’une estimation minimale », fondée sur le recensement et le dépouillement des archives (Eglise, justice, police judiciaire et presse) et sur les témoignages reçus par cette instance. Ce chiffre est en outre à rapporter à une population générale de 115.000 prêtres ou religieux au total sur cette période de soixante-dix ans. Très attendu, le rapport est en outre là pour formuler des propositions.