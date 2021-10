Il était parti faire la fête pour un week-end d’intégration organisé dans un camping de Signy-L’Abbaye, dans les Ardennes. Inscrit à Polytech Lille, Valentin Gomes n’a plus donné signe de vie depuis samedi soir, aux alentours de 23 heures. Le jeune homme, originaire de la région de Rennes, serait parti sans son portable, d’après le parquet de Charleville-Mézières, cité par France Bleu.

La gendarmerie des Ardennes a lancé un appel à témoins​ pour tenter de retrouver l’étudiant lillois. D’importantes recherches ont été menées dimanche et ce lundi pour tenter de retrouver la trace du jeune homme.

🔴 APPEL A TEMOINS 🔴



Valentin Gomes, étudiant à #PolytechLille, a disparu entre ce samedi 2 octobre et ce dimanche 3 octobre 2021, à proximité du camping de la Vénerie à Signy L'Abbaye, dans les Ardennes.



Infos complètes dans le thread ⤵️ pic.twitter.com/AroayHNyuU — Université de Lille (@univ_lille) October 4, 2021

Le directeur de Polytech’Lille a fait savoir qu’un vêtement de Valentin avait été retrouvé dans un jardin de Librecy, un hameau au nord de Signy-l’Abbaye, selon France 3. Un hameau situé à un kilomètre du camping où le jeune homme passait la soirée. C’est là que se concentrent les recherches, en présence d’un chien pisteur.

Toute personne susceptible d’avoir vu Valentin Gomes est invitée à composer le 17. Il est mince, et mesure 1,80 mètre. Ses cheveux sont châtains, assez courts, et il a un peu de barbe. Il portait un tee-shirt noir et un pantalon de camouflage militaire rose avant sa disparition, selon les gendarmes.