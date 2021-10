C’est votre boule de poils adorée, votre distributeur de tendresse, votre peluche qui ronronne. Votre chat, vous l’aimez, et vous le choyez. Vous veillez à la qualité de son cadre de vie et de son alimentation, mais peut-être a-t-il développé un surpoids. Selon une étude récente, 60 % des chats en France seraient concernés. Un excès pondéral qui peut avoir des effets délétères sur sa santé, et qui doit être pris en charge pour lui permettre de retrouver la forme.

Avez-vous été confronté à cette situation ? Comment avez-vous pris en charge le surpoids de votre chat ? A-t-il développé des pathologies liées à ce problème (arthrose, diabète sucré…) ? Avez-vous consulté un vétérinaire ? Que vous a-t-il conseillé et qu’avez-vous opéré comme changements pour permettre à votre matou d’être à nouveau en pleine santé ? Racontez-nous.