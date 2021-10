EN DIRECT. Intempéries dans le Sud-Est : Une maison s'effondre... Tous les trains arrêtés à Marseille...

12h12 : Plusieurs lignes ferroviaires entièrement coupées

Dans un communiqué de presse, la SNCF annonce avoir décidé, à partir de midi, d’arrêter la circulation sur les principales lignes ferroviaires au départ et à l’arrivée de Marseille. Dans le détail, la circulation est entièrement coupée entre Marseille et Aix-en-Provence, Marseille et Toulon, Marseille et Martigues, Marseille et Avignon et enfin Marseille et Nîmes.

Les TER, TGV et OUIGO entre Marseille et Nice sont également supprimés.

Les TGV et OUIGO entre Marseille et Paris circulent en revanche normalement.