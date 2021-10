Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Alors qu’il est né et mort à Paris, c’est dans sa ville de cœur que Bernard Tapie reposera. Décédé dimanche du cancer, la messe pour ses obsèques sera célébrée vendredi à 11 heures à Marseille, à la Major, la cathédrale sainte Marie-Majeure. La cérémonie sera présidée par l’archevêque de la ville, Mgr Jean-Marc Aveline. Le président de l' Olympique de Marseille en 1993 quand le club décroche la première et pour l’instant seule Ligue des champions du football français, sera ensuite inhumé au cimetière de Mazargues, dans les quartiers sud de Marseille (9e arrondissement).

Après les Panama Papers, une enquête met une nouvelle fois à jour les très mauvaises pratiques fiscales de certains dirigeants, dont le Premier ministre tchèque, le roi de Jordanie ou les présidents du Kenya et d’Equateur. Selon une enquête publiée dimanche par le Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ), ils auraient dissimulé des avoirs dans des sociétés offshore, notamment à des fins d'évasion fiscale. L’enquête baptisée «Pandora Papers», à laquelle ont collaboré environ 600 journalistes, s’appuie sur quelque 11,9 millions de documents, qui proviennent de 14 sociétés de services financiers, et a mis au jour plus de 29.000 sociétés offshores.

Les alertes météos se succèdent en France. Météo-France a placé ce lundi le département des Bouches-du-Rhône en vigilance rouge pluie-inondation en raison d’un épisode pluvio-orageux actif qui comporte un risque de « phénomènes violents ». Trente à quarante mm de pluies sont attendues en une heure à l’est du département, avec des cumuls atteignant parfois 150 mm avant une accalmie. Cinq autres départements ont en outre été placés en vigilance orange : les Alpes de Haute-Provence, les Alpes-Maritimes, le Var, le Vaucluse et la Corse du Sud.