Les bourrasques ont convaincu les habitants à rester chez eux. La pluie violente qui s’abat pendant une bonne heure sur la commune finit de désertifier les rues. En ce dimanche, la commune de Prades-le-Lez, une petite ville, au sens de l’Insee, un gros village pour ses habitants, est quasiment déserte. Exceptionnellement, la commune ne bruisse pas de mille conversations. Car depuis quatre jours, on ne parle que de ça. Enfin, de lui. De François Vérove, ex-conseiller municipal, qui s’est donné la mort le 29 septembre.

Homme respecté dans cette commune de la métropole de Montpellier, qu’il avait quitté en 2019 pour s’installer à La Grande motte, il était en passe d’être rattrapé par la justice, avant son suicide. Le « Grêlé », un tueur est violeur en série, recherché depuis 35 ans, c’était lui. « C’est fou cette histoire, ça n’arrive que dans les films, s’étonne un client du café du coin, à la sortie de l’établissement. On vit dans un village tranquille. Et là, on découvre qu’un type qu’on a peut-être croisé plusieurs fois a tué et violé des femmes, une pauvre gamine… »

« Il était toujours poli »

Tout le monde en parle, mais peu, finalement, se souviennent de lui. Ou acceptent de l’évoquer, pour ceux qui l’ont connu. Dans la résidence pavillonnaire où il a vécu, près d’un éco-quartier auquel la ministre Sylvia Pinel était venue décerner un prix en 2015, portes et visages restent clos. Tout juste une voisine explique-t-elle « qu’il était toujours poli, voire même jovial. C’était quelqu’un d’agréable et de sympathique. Même si ça fait bizarre d’en parler comme ça maintenant… Il ne passait pas inaperçu par sa taille et sa canne [conséquence d’un accident de moto]. »

Sa principale excentricité était sa maison, unique en son genre. « Rétrospectivement, je m’interroge. Je me demande si j’ai raté quelque chose dans son comportement. Il avait une extrême discipline qu’il s’imposait et qu’il imposait aux autres. Je le mettais sur le compte de son ancien métier de policier. Mais enfin, ça ne fait pas de lui un tueur et un violeur en série, essaie de comprendre Jean-Marc Lussert, l’ancien maire. Ça secoue. Mais même si je revois tout aujourd’hui à travers ce qu’on a appris de lui – et vous vous doutez que ça tourne dans ma tête depuis quatre jours – je ne vois rien dans son comportement qui aurait pu alerter sur les horreurs qu’il a pu commettre. »

La commune de Prades-le-Lez, où le - J. Diesnis / Agence Maxele Presse

Pendant les six années durant lesquelles François Vérove a vécu à Prades-le-Lez, la commune n’a fait l’objet d’aucun fait divers de cette nature. « Quand je pense que je disais récemment à des amis qu’il ne se passait jamais rien à Prades… » songe voix haute une dame, avant de s’éclipser…