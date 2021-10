Vous étiez complètement sous l’eau ce week-end ? Pas étonnant. On vous a préparé un rattrapage en cinq points de l’actu des 48 dernières heures.

Pluie d’hommages pour Bernard Tapie

Sa famille l’a annoncé tôt ce dimanche matin. Bernard Tapie est mort ce week-end à l’âge de 78 ans des suites d’un cancer de l’estomac qu’il combattait depuis de longs mois. Tour à tour artiste, homme d’affaires, président de club de foot, homme politique, présentateur TV, Bernard Tapie a occupé la scène médiatique de ces 40 dernières années en se renouvelant en permanence. Il s’est également retrouvé au centre de nombreux scandales. Les hommages ont afflué toute la journée et devraient se poursuivre à Marseille la semaine prochaine.

L’info en plus. Bernard Tapie pesait dans le rapgame, et pas seulement grâce à Doc Gynéco. Notre service culture vous en dit plus.

3.000 pédocriminels dans l’Eglise en 70 ans

Le rapport de la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Eglise doit être dévoilé mardi mais il fait déjà les gros titres ce dimanche. Son président a révélé à l’AFP que le rapport de 2.500 pages recense 2.900 à 3.200 prédateurs ayant agi au sein de l’Eglise en soixante-dix ans. Le diagnostic fait, la Commission doit énumérer 45 propositions qui toucheront à plusieurs domaines : écoute des victimes, prévention, formation des prêtres et religieux, droit canonique, transformation de la gouvernance de l’Eglise… Il préconisera aussi une politique de reconnaissance et de réparation.

Les relations se tendent avec l’Algérie

L’Algérie a interdit ce dimanche le survol de son territoire aux avions militaires français, qui empruntent d’habitude son espace aérien pour le soutien aux troupes de l’opération antidjihadiste Barkhane. Ce serait la conséquence de la colère d'Alger après la parution d’un article polémique dans Le Monde. On y lit qu’Emmanuel Macron estime que l’Algérie s’est construite sur « une rente mémorielle », entretenue par « le système politico-militaire ». Plus tôt dans la semaine, Paris avait annoncé une forte diminution du nombre de visas accordés aux ressortissants du Maroc, de la Tunisie et de l’Algérie, ce qui avait provoqué une première levée de boucliers. Alger a décidé ce samedi de rappeler « pour consultations » son ambassadeur à Paris.

L’info en plus. Pour l’Etat-major français, l’interdiction de survol n’a semble-t-il pas de conséquences majeures.

Un magnifique Paris-Roubaix automnal

C’est la plus grande des classiques mais quand elle est disputée, comme aujourd’hui sous un temps exécrable, elle n’a plus rien de classique. Plus de 900 jours après sa dernière édition, Paris-Roubaix s’est offert un retour réussi. La victoire pour sa première participation de l'Italien Sonny Colbrelli (Bahrain Victorious) après un finish très serré marquera les annales. Le premier Français, Christophe Laporte (Cofidis), est sixième.

L’info en plus. Les amoureux du Paris-Roubaix ont retrouvé en nombre la Trouée d’Arenberg. Tout le monde était heureux, sauf le marchand de maillot, nous explique notre reporter François Launay.

A Rennes, le PSG chute

Paris n'a pas réussi à enchaîner une 9e victoire en Ligue 1. Globalement dominateurs mais peu efficaces en début de match, ils ont encaissé un premier but avant la pause puis un deuxième au retour des vestiaires. Ni Messi, auteur d’un coup-franc repoussé par la barre, ni Mbappé qui a marqué un but logiquement annulé pour hors-jeu, n’ont pu faire flancher le Stade Rennais. Ce soir, le derby ASSE-OL sera à suivre en livre sur notre site.

L’info en plus. Peut-on gagner en défendant si peu, se demande notre envoyé spécial au Roazhon Park, Camille Allain. La réponse ici...

C’est tout pour aujourd’hui. Si vous ne savez pas quoi faire ce soir, on vous a sélectionné quelques programmes sympas à mater en replay. Y a pas de quoi…