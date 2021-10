La pluie poursuit sa route. Après les précipitations qui ont frappé l’ouest de la France et en particulier la Loire-Atlantique, placée en vigilance rouge samedi, seul le sud-est restait en alerte pour pluie-inondation et orages dimanche, avec sept départements en vigilance orange.

Outre l’Ardèche, les Bouches-du-Rhône, le Gard, la Lozère et le Var, Météo France a également placé en alerte les Alpes-de-Haute-Provence et le Vaucluse, dans un épisode prévu pour durer jusqu’à lundi 16h00.

190 pompiers dans le Gard

Un épisode cévenol avait déjà commencé dimanche, donnant par exemple « plus de 350 mm dans la région de Villefort », en Lozère, et plus généralement de 150 à 200 mm sur les massifs des Cévennes.

Dans le Gard, où 190 pompiers ont été déployés en prévention depuis dimanche 13h00, dont deux groupes de sauveteurs en eaux vives, les interventions restaient pour l’heure « limitées », a indiqué la préfecture. Mais 1.200 clients sont cependant privés d’électricité, à la suite de chutes d’arbres.

« Ces pluies cévenoles s’atténueront ce soir et en début de nuit, le système pluvio-orageux se décalant vers l’est. Il faudra alors être attentif aux cumuls sur le Vaucluse, les Bouches-du-Rhône et le Var qui pourraient être concernés par de fortes précipitations à caractère orageux », avec des précipitations de l’ordre de 80 à 100 mm attendues en moins de trois heures, prévient Météo France.

« Comme lors de tout événement méditerranéen d’automne, il convient de se tenir régulièrement informé de l’évolution de la situation, des éléments d’aggravation pouvant survenir rapidement », insiste l’organisme de surveillance.