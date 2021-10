Les Lyonnais seront-ils encore privés de marché de Noël à la fin de l’année ? Après l’annulation de 2020, liée à l’épidémie de coronavirus, l’édition 2021 pourrait à nouveau être compromise. C’est en tout cas ce que redoutent les organisateurs habituels qui reprochent à la mairie d’avoir trop tardé pour lancer l’appel d’offres.

Le texte, invitant les candidats à se faire connaître avant le 24 septembre, aurait été publié trois semaines plus tôt. Un délai jugé trop court. « L’organisation débute d’habitude dès le mois d’avril », rappelle la directrice générale d’Auvergne Rhône-Alpes Gourmand Sylvie Marino, interrogée par LyonMag, estimant par ailleurs ne pas être « techniquement en mesure de mettre en place » le marché de Noël.

« Oui, nous voulons que le marché de Noël ait lieu »

Pointée du doigt et critiquée par l'opposition, la mairie de Lyon a vivement réagi. « Oui, nous voulons que le marché de Noël ait lieu et nous travaillons activement à trouver une solution », a répondu sur les réseaux sociaux Camille Augey, l’adjointe en charge de l’Emploi et de l’Economie durable. Selon l’élue, l’un des points de blocage serait notamment le coût de la sécurisation de l’événement, bien plus élevé depuis les attentats de Strasbourg.

« C’est une charge importante. Quand on organise un événement, les organisateurs doivent prendre en charge ces coûts de sécurité, c’est le cas à Lyon », a indiqué la jeune femme sur BFM TV. Avant d’insister une nouvelle fois : « On essaie de trouver des solutions à ce niveau-là. »