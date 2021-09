La Sécurité routière a dressé un bilan plutôt positif sur l’évolution du nombre d’accidents de la route. Selon ses statistiques, leur nombre a chuté de 16,8 % (3.244 en 2019 et 3.992 en 2010) et la mortalité a reculé de 18,7 % (56.016 décès en 2019 contre 67.288 en 2010) en France métropolitaine entre 2010 et 2019.

La tendance est moins nette en Outre-Mer, où le nombre d’accidents n’a baissé que de 1 % sur la même période et la mortalité de 9,6 %. Sur l’ensemble du territoire, « la mortalité des moins de 18 ans a fortement baissé (-47 %) », relève le rapport, tout comme celle des 18-24 ans (-34 %).

« Les jeunes de 18-24 ans restent encore les plus à risque », souligne la Sécurité routière. A l’inverse, la mortalité des plus de 55 ans a augmenté de 13 % entre 2010 et 2019, avec une hausse particulièrement importante chez les 55-64 ans (+17 %) et chez les 65-74 ans (+20 %).