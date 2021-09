Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

C’est l’heure de vérité pour Nicolas Sarkozy dans l’affaire Bygmalion. La décision du tribunal correctionnel de Paris est en effet attendue à 10 heures, mais l’entourage de l’ancien président n’a pas souhaité donner d’indication sur son éventuelle venue. Après cinq semaines d’audience en mai et juin, le parquet a requis contre lui un an de prison, dont six mois avec sursis, dans cette affaire des dépenses excessives de sa campagne présidentielle de 2012. Nicolas Sarkozy a, quant à lui, tout nié en bloc. Logiquement sa défense avait donc plaidé la relaxe. Le tribunal dira également s’il a pu répondre à la question centrale de la procureure Vanessa Perrée : « Qui a ordonné le système ? »

Les mineurs vont à leur tour devoir dégainer leur QR code pour avoir une « vie normale ». A partir de ce jeudi, l’obligation de présenter un pass sanitaire pour se rendre dans certains lieux s’étend à une nouvelle tranche d’âge : les ados. Initialement prévue par le gouvernement le 30 août, l’obligation a été décalée et maintenue, malgré la décrue de l’épidémie sur le territoire métropolitain. Concrètement, comment va s’appliquer cette nouvelle mesure de lutte contre l’épidémie de coronavirus ? Toutes les réponses avec notre journaliste Marie de Fournas.

La réforme de l’assurance-chômage continue. A partir de vendredi 1er octobre, le calcul du salaire journalier de référence (SJR), qui sert à déterminer le montant des allocations, va en effet être modifié. Le gouvernement a déjà fait un premier pas dans l’application du durcissement de ce calcul en publiant ce jeudi le décret au Journal officiel. Mais tout n’est pas encore joué, car le texte sera de nouveau attaqué devant le Conseil d’État par les syndicats qui contestent cette mesure phare de la réforme. En attendant, 20 Minutes vous expose dans le détail les changements à venir qui pourraient concerner en premier les allocations de novembre.