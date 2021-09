Après les rames vides des confinements, les allées bondées des Rencontres nationales du transport public. Depuis mardi, Toulouse accueille dans son nouveau Parc des Expos tout ce que le France compte de décideurs, d’industriels et de start-up en matière de transports en commun. Après une crise sanitaire cauchemardesque pour le secteur, l’heure est à la « résilience », à l’imagination. Témoins les ruches à vélos pour en garer beaucoup sur très peu d’espace, ou encore ce tricycle hybride propulsé à l’hydrogène.

Mais en flânant dans les allées, au milieu des 200 exposants, il faut bien constater que la thématique Covid-19 truste les nouveautés : peinture virucide pour les barres du tram ou du métro, tissu virucide aussi pour les sièges, filtres tueurs de virus pour l’air des rames… Il y a même un bouton d’alarme super design, qu’on ne touche plus vraiment pour donner l’alerte puisque c’est un hologramme. De quoi donner des envies de freinage d’urgence, juste pour le kif technologique. Parmi toutes ces innovations dont les usagers feront bientôt l’expérience, 20 Minutes en a retenues trois auxquelles devraient pouvoir bientôt goûter les Toulousains.

La navette (vraiment) sans chauffeur

Les projets de minibus autonomes pour les petits trajets, sans volant donc sans conducteur, se multiplient. Mais dans ce domaine, c’est la navette EZ10 du Toulousain EasyMile qui a une longueur d’avance. Elle circule déjà à titre expérimental depuis le début de l’année sur les 600 mètres qui sépare l’Institut universitaire du Cancer, à l’Oncopole, de son parking visiteurs à 600 mètres de l’entrée. Mais avec un « safety opérateur » à bord, qui ne conduit pas mais supervise et rassure un peu comme un liftier d’antan dans un ascenseur. Mais ce chauffeur de circonstance descendre du bus à la fin de l’année. Et, pour la première fois en France, un transport en commun circulera vraiment sur une banale voirie publique sans chauffeur. « Ce ne sera autorisé en France qu’en septembre 2022 mais nous avons obtenu une autorisation exceptionnelle du ministère des Transports », annonce EasyMile. La navette sera supervisée depuis l’extérieur.

La poignée perso pour ne plus rien toucher

Les obsédés de la propreté en ont rêvé les premiers, tout le monde s’est mis au diapason. La poignée OOKKIT, en cours est sortie de l’imagination d’un ingénieur d’Alstom – l’équipementier de la troisième ligne de métro – au tout début de la crise sanitaire. Elle est personnelle, douce, en matériaux biosourcés et assez légère pour être glissée dans son sac à main ou sa sacoche. Et pourvu que les poteaux et barres de votre bus ou rame soient équipés de sa « matrice » – un petit élément métallique juste vissé sur la barre – vous pouvez la clipser et vous arrimer à elle pendant tout le trajet. Sans rien toucher d’autre que votre poignée à vous, avant de la remettre dans votre besace.

La poignée amovible et personnelle OOKKIT pour s'arrimer aux barres. - H. Menal - 20 Minutes

« L’open payment », directement avec sa carte bancaire

Monter dans un bus au débotté, sans chercher un distributeur de tickets aux alentours, sans déranger le conducteur. Juste en payant sans contact avec sa carte bancaire. Ce mode de validation « safe » en « open payment », baptisé Sésame et proposé par le spécialiste des mobilités urbaines Flowibrd a été retenu par Tisséo. Après une phase d’expérimentation l’année prochaine sur la Navette aéroport, son déploiement est prévu pour 2023 sur l’ensemble du réseau Tisséo. L’opérateur promet que le paiement sera intelligent au point d’adapter les tarifs facturés aux déplacements récents et donc à la consommation de l’usager.