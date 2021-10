« Les personnes vaccinées sont dangereuses pour les autres. Elles doivent se mettre en quarantaine durant les mois d’hiver, sous peine de risquer une maladie grave. » Dans une vidéo en anglais qui circule beaucoup sur les réseaux sociaux, Christian Perronne tient une position tranchée sur les vaccins anti- Covid-19 et alerte sur l’émergence de nouveaux variants. L’ancien chef du service des maladies infectieuses de l’hôpital de Garches (Hauts-de-Seine), qui a été démis de ses fonctions par le directeur de l’AP-HP en décembre 2020, explique que le danger de contracter une forme grave du coronavirus a été établi par des médecins israéliens. « Les risques sont multipliés par 10 à chaque injection du vaccin ! », insiste-t-il.

Une vidéo virale du Pr Perronne donne raison raison aux antivaccin. - Capture d'écran

A la suite de cette vidéo, extraite d'une interview donnée à un site complotiste publiée à la mi-septembre 2021, des opposants au vaccin contre le Covid-19 n’ont pas tardé à réagir sur les réseaux sociaux. « Il serait temps d’écouter les vrais experts », plaide un internaute. D’autres expliquent que Christian Perronne a « une vision éclairée et engagée » de la crise sanitaire actuelle.

Le vaccin met-il en danger les personnes qui l’ont reçu ? 20 Minutes a mené l’enquête.

FAKE OFF

« C’est faux ! », s’exclame Michaël Rochoy, médecin généraliste, chercheur en épidémiologie et membre du collectif « Du côté de la science ». « Dans sa tête, les gens vaccinés auraient davantage tendance à être asymptomatiques. Donc, elles auraient plus tendance à transmettre le virus. Mais les chiffres le montrent, c’est faux. » Dans une étude publiée le 28 juin, l’institut Pasteur rappelle qu’« une personne non-vaccinée a douze fois plus de risques de transmettre le SARS-CoV-2 qu’une personne vaccinée ».

Pour les personnes vaccinées contre le Covid-19, la quarantaine est un non-sens, poursuit Michaël Rochoy. « Quasiment tout le monde est vacciné en France, pourquoi isoler la majorité de la population ? Les personnes vaccinées ont au contraire plus de chance de faire une forme bénigne de la maladie. » Dans une étude réalisée en août, la Dress souligne que « les entrées en soins critiques pour un million de personnes sont 11 fois moindres parmi les personnes complètement vaccinées que parmi les personnes non vaccinées ».

En conclusion, les études et les spécialistes montrent que, non seulement les personnes vaccinées ont moins de chance de transmettre le Covid-19, mais elles développent également moins souvent des formes graves de la maladie. La vaccination contre le Covid-19 en France aurait permis d’éviter 39.100 admissions en soins intensifs (avec une fourchette comprise entre 26.100 et 57.100) et 47.400 décès (entre 36.200 et 62.800), a même avancé une récente étude menée par l’université de Montpellier avec les CHU de Nîmes et de Caen.