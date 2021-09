Les terrasses c’est (bientôt) fini. A moins que vous ne vouliez attraper un mauvais rhume, il va falloir déménager vos soirées à l’intérieur. Paradoxalement, et alors que la situation épidémique continue de s’améliorer, les espaces clos pourraient favoriser la circulation du coronvavirus.

On se souvient tous des recommandations et des jauges qui conseillaient de ne pas se retrouver à plus de six personnes en intérieur, ou de ne côtoyer que les gens de son propre foyer. Avec les baisses de températures, nous nous retrouvons dans le même cas de figure. Bien heureusement, la vaccination gagne de plus en plus de terrain et on peut espérer que l’impact de ce « retour à l’intérieur » soit limité. Malgré tout, il est possible que cette perspective inquiète.

Qu’en est-il pour vous ? Êtes-vous inquiets de devoir recevoir ou de vous rendre chez des amis, fenêtres fermées ? Avez-vous prévu de ne pas vous rendre dans des endroits trop bondés (bars, restaurants etc.) ? Ou, au contraire, vous pensez que la situation est sous contrôle et vous n’êtes pas inquiets ? Racontez-nous en remplissant le formulaire en fin d’article.