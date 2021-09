Des bennes temporaires, installées un peu partout sur le territoire, et dont le contenu sera ramassé par des entreprises privées. Telle est la décision prise par plusieurs communes de la métropole d’Aix-Marseille pour tenter d’endiguer les conséquences de la grève ​ du ramassage des poubelles en vigueur dans toute la métropole depuis ce mardi matin.

Dans un communiqué de presse, le territoire Istres-Ouest Provence, qui regroupe les communes de Fos-sur-Mer, Istres et Port-Saint-Louis-du-Rhône, invitent les habitants « à ne plus utiliser les bacs à ordures ménagères mais à utiliser les bennes temporaires » à la disposition de leurs concitoyens, et installées par le conseil de territoire.

Une trentaine de bennes à Marseille

« Ces bennes seront disponibles le temps de la mobilisation et seront ramassées par des prestataires extérieurs », précise-t-on du côté du conseil de territoire. La métropole indique installer dans la même logique 26 bennes dans plusieurs arrondissements de Marseille.

« On ne comprend pas cette provocation hallucinante, s’indigne Véronique Dolot pour la CGT. C’est clairement une atteinte au droit de grève et nous allons déposer un référé urgent devant le tribunal administratif de Marseille. »