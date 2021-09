Afin de conforter l’un des mantras du gouvernement durant toute la crise du coronavirus, à savoir garder au maximum les écoles ouvertes et les cours en présentiel, le ministre de l’Education Jean-Michel Blanquer a dévoilé ce mardi un nouveau dispositif expérimental pour éviter au maximum les fermetures de classe.

Jusque-là, toutes les classes d’école maternelle et de primaire fermaient au premier cas positif au Covid-19, pour un total de 2.366 classes fermées lors du dernier décompte officiel vendredi dernier, soit 0,45 % des classes nationales. Ce chiffre était en baisse par rapport à la semaine précédente, où on dénombrait alors 3.299 classes fermées. Une expérimentation locale vise, en cas d’élève positif dans une classe de maternelle ou de primaire, à tester toute la classe : les élèves positifs, et ceux refusant de se faire tester, seraient contraints de faire du distanciel, mais les élèves négatifs pourraient continuer à suivre le cours en présentiel. Cette nouvelle règle devrait s’appliquer « dans une dizaine de départements, probablement dès le début de la semaine prochaine », a annoncé le ministre sur France Info.

Un timing critiqué

Jean-Michel Blanquer justifie sa mesure par une meilleure situation épidémique et une incidence en baisse sur toutes les classes d’âge, même chez les enfants malgré la rentrée. S’il s’agit pour le moment d’une expérimentation, celle-ci ne fait déjà pas l’unanimité. A commencer par son timing. L’automne arrive, une période propice à une nouvelle vague selon le Conseil scientifique : avec la multiplication des lieux clos et le retour de la population en présentiel au travail et en classe, l’épidémie peut reprendre. Mais au-delà de la saisonnalité, l’annonce de Jean-Michel Blanquer tombe aussi moins d’une semaine après la décision du gouvernement de retirer le masque chez les élèves de primaire dans les départements où l’incidence est inférieure à 50. « C’est très curieux de multiplier les mesures favorisant l’épidémie. Il serait plus logique d’y aller une par une et petit à petit, de se montrer prudent », se désespère Michaël Rochoy, chercheur en épidémiologie.

Au rayon des points positifs, le médecin en relève deux : déjà évidemment, le fait de garder les classes ouvertes, et la multiplication des tests chez les enfants. Cela rejoint le dernier avis du Conseil scientifique, publié le 13 septembre, qui recommande de tester hebdomadairement les enfants, « permettant alors de ne renvoyer chez eux que les enfants détectés positifs, et non tous les élèves de la même classe ».

Un seul test, vraiment suffisant ?

Sauf que l’expérimentation de Jean-Michel Blanquer n’évoque pour le moment qu’un seul test, ce qui en fait un élément peu fiable pour connaître l’épidémie dans la classe. En effet, la contamination au coronavirus prend plusieurs jours à se traduire par un test positif. Si un élève A est testé positif un lundi et contamine un élève B le jour même, un test le mardi sera négatif pour l’élève B. Elève qui pourra alors contaminer le reste de sa classe par la suite, voire même d’autres élèves d’autres classes. « En réalité, il faudrait tester les élèves avant le moindre cas positif. Les tester après n’a pas vraiment de sens, surtout avec l’abandon du masque. Bien sûr que le voisin d’un élève positif sans masque sera contaminé, ce n’est même pas le temps de tester », clame Michaël Rochoy.

Un plan qui donc laisse de nombreux trous potentiels dans la raquette, et peut entraîner une flambée des cas selon le chercheur : « L’avantage d’une classe fermée, c’est que les contaminations étaient de fait impossibles. » Là, tout faux négatif peut devenir contaminant pour le reste de la classe, mais aussi de l’école.

Inquiétude auprès des enseignants

Les enseignants de primaire et de maternelle n’accueillent pas nécessairement bien la nouvelle non plus. « On expérimente une circulation haute du virus chez les enfants, et donc sur notre lieu de travail », peste André*, enseignant en primaire. Double vacciné mais faisant partie des populations à risque, il s’inquiète de ce dispositif : « Si ça arrive dans ma classe, je me demanderai toujours si les enfants présents sont contaminés ou non. Un test peut facilement être faux, surtout que le test n’a même pas été précisé ! ». Difficile effectivement de savoir s’il s’agira d’un test salivaire, antigénique ou PCR, qui n’ont pas la même fiabilité.

A ce risque sanitaire s’ajoute une autre contrainte de taille : faire classe avec des élèves à la fois en présentiel et à la fois en distanciel. « Je ne peux pas me diviser », plaide André. L’expérimentation n’a pas encore commencé qu’elle semble déjà impopulaire.

*Le prénom a été modifié.