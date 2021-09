« Édifiant la République ! Non ! La liberté n’est pas menacée…..nous sommes simplement traqués ! Bientôt enfermés ? » Le haut-commissariat au plan (HCP) a encore frappé, à en croire Alberto Carlo Brusa, l’une des figures de proue des opposants aux mesures sanitaires du gouvernement pour lutter contre le Covid-19.

Enfin, à condition de prendre pour argent comptant un énième faux document circulant sur les réseaux sociaux, qui détaillerait les grandes lignes du redoutable calendrier prétendument concocté par le responsable de cette instance, François Bayrou.

Cette « note d’information » censée émaner du ministère de l’Intérieur demanderait en effet aux préfets, « en coordination et sous l’autorité du Haut-commissaire au plan », « d’accorder une attention particulière aux mouvements sociaux susceptibles de manifester contre les prochaines mesures gouvernementales concernant la vaccination du peuple français. »

« Le Conseil de défense ayant statué à la mise en place de la vaccination obligatoire à trois doses au 1er novembre 2021, un climat contestataire ne saurait être admis avant la fin de la campagne de vaccination massive à l’hiver 2022 », affirme encore ce message à la formulation douteuse.

« C’est un faux, bien évidemment », confirme le HCP à 20 Minutes, en rappelant que toutes ses notes sont accessibles publiquement sur son site. Un indice permettait de le deviner : la troisième dose de vaccin anti-Covid-19 n’est pas obligatoire – pas plus que les deux précédentes –, même si une campagne de rappel a commencé en début de mois.

De fait, si le Haut-commissariat – chargé « d’animer et de coordonner les travaux de planification et de réflexion prospective conduits pour le compte de l’Etat et d’éclairer les choix des pouvoirs publics au regard des enjeux démographiques, économiques, sociaux, environnementaux, sanitaires, technologiques et culturels » – s’est récemment exprimée sur l’agriculture ou la démographie, elle n’est pas habilitée à produire des notes semblables au faux grossier circulant sur Facebook et sur Twitter.

Certains internautes semblent cependant convaincus du contraire, à en juger par le nombre de montages attribués au HCP ces derniers mois, notamment à l'automne 2020.