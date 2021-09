La réduction de la vitesse à 30 km/h en ville n’a pas fini de faire parler d’elle. Après la polémique suscitée à Paris​, l’abaissement de la vitesse des automobiles semble gagner Brest. Dans le Finistère, ce ne sont pas les automobilistes qui pestent, mais les chauffeurs de bus. Ce mardi, plusieurs d’entre eux ont manifesté pour dénoncer la multiplication des aménagements routiers réalisés pour abaisser la vitesse. Les chauffeurs du réseau Bibus ciblent notamment les ralentisseurs qui leur engendrent douleurs et maux de dos récurrents. « Quand on passe, chaque jour, sur des dizaines de ralentisseurs, le dos en prend un coup », résume Luc Daniel, interrogé par Ouest-France.

Le délégué syndical de la CFDT critique notamment la conception des dos d’ânes et estime que bon nombre d’entre eux ne respectent pas les préconisations du Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (Cerema). L’autorité compétente en la matière fixe des règles strictes quant à la hauteur et l’inclinaison des aménagements présents sur les routes.

Tu passes 8 heures tranquille dans un train et traverser Brest et ses 50 ralentisseurs te donnent envie d'avaler une boîte de Spasfon. — Oopsy (@OuPsy) August 1, 2018

D’après le syndicaliste, bon nombre de réalisations récentes généreraient des troubles importants chez les conducteurs de bus, qui doivent chaque jour franchir des dizaines de ralentisseurs. Selon lui, l’absentéisme pour les agents de conduite du réseau Bibus était de 4 % en 2016. Aujourd’hui, il aurait atteint les 15 %. Les manifestants devraient être reçus ce vendredi par la métropole pour échanger à ce sujet. Pour l’heure, aucun mouvement de grève n’est annoncé.