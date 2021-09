Denis Agret, le médecin poursuivi par l’ARS et le ministère de la Santé, a annoncé sa démission de, l’ordre des médecins et de sa fonction de médecin. « Je rends ma blouse et je m’en lave les mains », explique-t-il dans une longue lettre adressée aux autorités sanitaires qu’il a pris soin de poster sur les réseaux sociaux, où il est très actif.

Chef de file des antivax, ce praticien de Montpellier dénonce depuis plusieurs mois la politique mise en place par le Gouvernement. Il juge « la gestion catastrophique d’une prétendue épidémie de Covid-19 ». Ses prises de position et sa présence au premier rang des manifestants anti-pass sanitaires lui ont donné une très forte exposition ces derniers mois.

Rendez-vous au tribunal le 6 octobre

Il fait l’objet de plusieurs plaintes, dont la première sera instruite le 6 octobre par le tribunal correctionnel de Montpellier, pour « mise en danger de la vie d’autrui et atteinte à la vie privée ». Le 19 janvier, alors en visite dans une école montpelliéraine, il aurait demandé aux élèves d’enlever leur masque avant de les prendre en photo et de la poster, sans l’autorisation des parents.

D’autres convocations pourraient suivre. Le procureur de la République de Montpellier vient d’ouvrir deux enquêtes préliminaires à son encontre. La première porte sur les menaces visant le directeur général de l’Agence régionale de santé, proférées lors d’une manifestation le 20 septembre, audibles sur une vidéo publiée sur son compte personnel.

Faux bond à une commune du Var

La seconde fait suite à la plainte d’une infirmière dont il a publié l’identité sur les réseaux sociaux après le décès d’une jeune Héraultaise. Il avait publié le certificat de vaccination de l’adolescente, effectué quelques jours plus tôt. Sur cet acte médical, figurait le nom de la professionnelle de santé.

Denis Agret devait prendre ses fonctions de médecin salarié dans une commune rurale du Var, à La Verdière. Mais la mairie a annoncé la fermeture en urgence du centre de santé municipal. Selon Var Matin, il aurait renoncé à son engagement, sans prévenir la mairie.