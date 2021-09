Une nouvelle comparaison douteuse entre le pass sanitaire et l'Allemagne nazie. Depuis plusieurs semaines, une publication est particulièrement virale chez les opposants au sésame instauré par le gouvernement pour lutter contre le Covid-19. « En 1933, Hilter créa le "ahnenpass", un passeport généalogique qui certifiait que le possesseur était aryen », et qui réglementait l’accès « aux musées, aux édifices publics, aux théâtres, aux études, au travail », assure le post reproduit à l’identique à de nombreuses reprises.

Il est souvent accompagné d’un montage photo montrant l’entrée d’un camp de concentration. La tristement célèbre inscription « Arbeit macht frei » (« le travail rend libre »), a été remplacée par la mention « le pass sanitaire rend libre ».

Un photo-montage circule sur les réseaux sociaux. Il fait le parallèle entre le pass sanitaire et un document nazi. - Capture d'écran Facebook

Les auteurs de ces posts ajoutent qu'« un peuple qui oublie son passé se condamne à le revivre ». Dans les commentaires, certains déclarent : « Voilà d’où vient le pass grotesque et coûteux, nous sommes en dictature. » Mais pour la majorité, cette comparaison est « déplacée », « honteuse » ou encore « immonde ».

FAKE OFF

Une différence majeure distingue l’Ahnenpass nazi du pass sanitaire. Le premier, qui visait à documenter l’origine aryenne (en particulier non juive) de son titulaire, participait à une ségrégation raciale. Le second a pour objectif de préserver la santé publique.

Et, comme l’a souligné l’historienne Chantal Kesteloot à nos confrères belges de DPA Factchecking, les affirmations de la publication virale sont fausses. Comme l’ont prouvé les travaux des chercheurs, le certificat instauré par Hitler « servait pour le recrutement dans la fonction publique, le NSDAP [parti nazi] et la SS mais n’était nullement imposé pour accéder aux musées, théâtres et autres édifices publics ».

Depuis l’extension du pass sanitaire à l’été 2021, de nombreuses personnalités ont dénoncé les parallèles faits entre l’instauration de ce QR code et la dictature nazie. Interrogé par 20 Minutes en août dernier, Jacques Fredj, directeur du Mémorial de la Shoah à Paris, dénonçait en particulier l’étoile jaune portée par certains manifestants contre le dispositif. « L’étoile jaune, en tant que telle, n’est pas simplement venue marquer les juifs de France, mais c’est le fruit d’un long processus d’exclusion et un long processus génocidaire. Ça n’a rien à voir avec la situation que dénoncent les opposants au pass sanitaire ou à la vaccination. »