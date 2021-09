Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

C’est la fin du suspense chez les Verts. Plus que quelques heures en effet avant de savoir qui portera les couleurs des écologistes à la présidentielle de 2022. Ce mardi à 17h30 tombera le résultat du second tour de la primaire qui oppose l’eurodéputé Yannick Jadot à l’écoféministe Sandrine Rousseau. Surtout, il sera particulièrement scruté à gauche, notamment au sein du Parti socialiste et de la France Insoumise qui espèrent, chacun, attirer les déçus de la primaire. Mais comme le souligne le député ex-LREM Matthieu Orphelin, qui a rallié Yannick Jadot après avoir soutenu Eric Piolle, dans un parti adepte des retournements de situation, où le favori arrive rarement vainqueur (Cécile Duflot battue en 2016, Nicolas Hulot en 2011,…), «bien malin celui qui peut faire un pronostic ».

La situation est une nouvelle fois tendue à Mayotte. L’hôtel de ville de Koungou, deuxième commune la plus peuplée du département, a été la cible d’un incendie volontaire lundi soir, après des manifestations contre la destruction d’un bidonville comprenant quelque 350 habitations. Le feu a démarré dans trois voitures garées sur le parking de la mairie avant de se propager au bâtiment principal, et une annexe en construction qui devait accueillir la cafétéria. La démolition du bidonville de Caro Bolé est au cœur de la colère de manifestants. Si certains habitants ont accepté d’être relogés, d’autres ont refusé les propositions de la préfecture et ont basculé dans la violence.

C’est le soir d’une grosse affiche en Ligue des champions. A 21 heures, Paris va recevoir Manchester City. Le match sera un véritable test pour les deux équipes prétendantes au titre. Le PSG cherchera surtout à faire oublier son match nul 1-1 contre Bruges lors de la première journée de la compétition. Pour ne pas faire flancher ses joueurs, Mauricio Pochettino, le coach parisien, s’est toutefois évertué à minimiser l’enjeu. « Chaque match est important. Celui-là n’est pas définitif, ça ne sert à rien de se mettre trop de pression. ». On saura ce soir vers 23 heures, si la dose injectée a tout de même été suffisante.