Habitant sur une île, les Groisillons et Groisillonnes sont habitués à être coupés du monde. C’était encore plus vrai ce week-end avec des pannes qui ont affecté le réseau électrique et téléphonique de l’île située dans le Morbihan.

Cela fait suite aux violents orages qui se sont abattus sur Groix dans la nuit de samedi à dimanche. La foudre est notamment tombée dans le village du Méné, endommageant un transformateur. Toute la journée de dimanche, de nombreux habitants de l’île ont ainsi été privés de courant. Après l’intervention des équipes d’Enedis venues du continent, la situation est revenue à la normale vers 13 heures ce lundi après-midi.

⚠️Des dif. de liaisons téléphoniques sont constatées sur #Groix. Si les hbts n'arrivent pas à joindre les secours il est demandé de se rendre au centre de secours et d'incendie de l'île, rue de Gripp. Une permanence est assurée par des sap. pompiers qui déclencheront les secours pic.twitter.com/YPYTot7tim — Préfet du Morbihan (@Prefet56) September 27, 2021

Sans que l’on sache encore si l’incident est lié aux orages, une panne est également survenue sur le réseau d’Orange dimanche soir vers 18 heures, privant 1.500 clients d’Internet et de téléphone. Deux permanences ont aussitôt été installées à la caserne des pompiers et à la brigade de gendarmerie de l’île pour accueillir les personnes n’arrivant pas à joindre les secours. La situation était en cours de rétablissement ce lundi après-midi, selon l’opérateur.