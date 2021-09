Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Qui va succéder à Angela Merkel à la tête de l’Allemagne ? La réponse pourrait en fait se faire attendre jusqu’à Noël. Selon les premiers résultats officiels provisoires diffusés lundi matin sur le site de la commission électorale, le centre-gauche du SPD et leur chef de file Olaf Scholz ont recueilli dimanche 25,7 % des suffrages, devançant de peu l’union conservatrice CDU-CSU d’Armin Laschet, qui accuse un score historiquement bas de 24,1 %. Il s’agit donc d’un cuisant revers pour le camp d’Angela Merkel au moment où elle doit prendre sa retraite politique. Surtout, avec ces résultats très serrés, les deux camps entrent désormais dans une difficile phase de tractations avec les autres partis pour espérer ravir la chancellerie.

Ségolène Royal n’ira pas cette fois au Sénat. L’ancienne ministre socialiste a échoué dimanche à l’élection des sénateurs représentant les Français de l’étranger, marquée par l’entrée à la chambre haute d’une nouvelle élue écologiste, Mélanie Vogel. Il s’agissait de pourvoir, par un scrutin de liste à la proportionnelle, 6 des 12 sièges des sénateurs représentant les Français établis hors de France. Ségolène Royal, à qui le PS avait refusé l’investiture, a fait part de sa « déception ». Toutefois, elle ne regrette pas d’avoir pris part à « une campagne importante » qui lui a permis de « prendre la mesure de la dégradation de l’image de la France à l’international ».

Quel meilleur endroit que Lyon pour parler et défendre l’art culinaire français ? Intervenant avant le « dîner des Chefs », organisé dans les salons de la préfecture du Rhône, Emmanuel Macron a annoncé dimanche soir la création d’un « centre d’excellence » de la gastronomie française, qui devrait être basé dans la région lyonnaise. Le but est notamment de défendre et promouvoir les métiers de la bouche dans les compétitions internationales. Filant la métaphore sportive, le président a expliqué que ce centre visera notamment à « entraîner pour les grandes compétitions » culinaires internationales.