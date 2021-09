On espère que vous avez pu profiter de votre week-end. Nous, on a passé ces deux jours à checker l’actu. Et c’est l’heure de tout vous résumer.

1. Sociaux-démocrates et conservateurs au coude-à-coude en Allemagne

Qui pour succéder à Angela Merkel ? On votait en Allemagne ce dimanche. Et le résultat est difficilement lisible puisque les sociaux-démocrates du SPD, et les conservateurs de la CDU, le parti de la chancelière sortante, sont au coude-à-coude, à environ 25 % des voix. Le secrétaire général du SPD a toutefois revendiqué la victoire, et la formation du prochain gouvernement. Celui-ci sera forcément un gouvernement d’alliance. Les prochaines semaines verront ces tractations se dérouler, et dans l’attente du dénouement, Angela Merkel expédier les affaires courantes.

L’info en plus : En Suisse aussi on votait. La confédération a dit très largement oui au mariage pour tous et à la PMA pour toutes.

2. Plus de vaccins pour l’Afrique promis par la France

Flacon de vaccin Covid-19 Pfizer BioNTech. - SYSPEO/SIPA

Emmanuel Macron a annoncé que la France va doubler le nombre de doses de vaccins données à l’Afrique. « La France s’engage à doubler le nombre de doses qu’elle donne. Nous passerons de 60 millions à 120 millions de doses offertes. C’est-à-dire plus de doses, à date, que nous n’en avons faites dans le pays », a-t-il précisé. L’Union européenne, avec laquelle les Etats-Unis entendent coopérer étroitement, va, elle, distribuer plus de 500 millions de doses.

L’info en plus : Le premier ministre dénonce un « abandon en plein vol » de la France, et a justifié devant l’ONU le recours à des sociétés paramilitaires russes, ce qui provoque l’ire de la France et de l’Europe.

3. Les militants LR choisiront le ou la candidat(e) de la droite

Ça rigole, ça rigole, mais Christian Jacob est bien embêté par le choix du candidat que soutiendra LR pour la présidentielle. - J.M. HAEDRICH/SIPA

Les 80.000 militants LR à jour de cotisation seront les uniques votants pour départager les différent(e) s candidat(e) s à l’investiture présidentielle de la droite. Ainsi en ont-ils décidé, selon les résultats du vote communiqués samedi. Il n’y aura donc pas de primaires.

L’info en plus : De moins en moins de manifestants sont recensés chaque samedi contre le pass sanitaire. Cette fois, ils n'étaient que 70.000 environ.

4. La pizza la plus fromagée du monde est lyonnaise

Les nouveaux recordmen du monde de la pizza aux fromages, samedi 25 septembre au Sirha. - Diph Photography

Une pizza 834 fromages pour la 8… A Lyon, plus c’est mieux. Samedi, le record du monde de la pizza au fromage a été battu lors du Sirha. Morgan VS, François Robin et Julien Serri ont réalisé une pizza aux 834 variétés françaises. Elle a été homologuée par le jury du Guinness World Records.

L’info en plus : Avec une cagnotte de 1.002.907 euros, Bruno, candidat des 12 coups de midi sur TF1, devient le plus gros gagnant d’un jeu télé en France samedi.

5. Alaphilippe conserve son titre de champion du monde de cyclisme

Julian Alaphilippe conserve son maillot arc-en-ciel - /SIPA

Julian Alaphilippe a signé un exploit majuscule ce dimanche à Louvain, en Belgique en conservant son titre de champion du monde de cyclisme sur route. A l’attaque tout au long de la journée, il a fait le trou à une vingtaine de kilomètres de l’arrivée. Seul en tête, il a su résister à ses poursuivants. Il portera donc une année encore le maillot arc-en-ciel. Et on vous résume cette historique journée ici.

L’info en plus : A trois jours du choc contre Manchester City, le PSG reste solide leader de la Ligue 1, avec 8 victoires en autant de matchs. Samedi, il s'est imposé sans trembler contre Montpellier (2-0).