Le dernier déplacement d’Emmanuel Macron à Lyon remonte à juin 2020, où il avait visité les laboratoires de production de vaccins Sanofi Pasteur, à Marcy-l’Etoile. C’est une nouvelle visite de santé que le président de la République rend à la capitale des Gaules, ce dimanche et lundi 27 septembre, puisqu’il sera question d’OMS, mais aussi de gastronomie.

Dimanche soir, Emmanuel Macron participera au dîner des Grands Chefs organisé à l’occasion du Sirha. Un dîner qui réunit plusieurs chefs renommés, des artisans des métiers de bouche et des acteurs économiques et institutionnels participant à leur rayonnement. La circulation restera limitée ce jour dans le quartier de la Préfecture, véhicules et piétons compris.

Deux secteurs clés du rayonnement français

Lundi matin, le président se rendra au Sirha, où il encouragera le candidat français au Bocuse d’Or, Davy Tissot, avant de rencontrer les professionnels de la gastronomie et de la restauration, lourdement impactés par la crise du Covid-19, en particulier les petites entreprises.

L’après-midi, Emmanuel Macron présidera la cérémonie d’installation de l'académie de l'Organisation Mondiale de la Santé à la Cité internationale. Ce nouveau centre de formation international aux métiers de la santé ouvrira en 2023 dans un bâtiment high-tech de 10.600 m2 à Gerland.