Plein soutien à Christian Estrosi qui a été victime cet après-midi d’une tentative d’intimidation inacceptable. Merci aux forces de l’ordre qui ont assuré la protection de son domicile », a tweeté samedi soir Gérald Darmanin, le ministre de l’Intérieur, à la suite de la manifestation contre le pass sanitaire à Nice.

Plein soutien à @cestrosi qui a été victime cet après-midi d’une tentative d’intimidation inacceptable.

Merci aux forces de l’ordre qui ont assuré la protection de son domicile. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) September 25, 2021

Lors de ce rassemblement, plusieurs personnes ont tenté d’approcher le domicile du maire de Nice en criant « Estrosi, collabo ! », comme en a témoigné une vidéo de la journaliste de Nice-Matin. Des policiers ont alors formé un barrage pour les empêcher de passer et ont envoyé des gaz lacrymogènes. Selon les informations de France Bleu Azur , un individu a été interpellé.

« C’est inqualifiable »

Jeudi, l’élu avait dénoncé les conséquences des rendez-vous hebdomadaires des manifestations sur l’activité économique niçois. Bernard Gonzales, le préfet des Alpes-Maritimes avait alors pris, vendredi, un arrêté pour interdire les manifestations et les rassemblements dans certaines zones du centre-ville.

les événements de samedi : « En tant que responsable public avoir des désaccords qui engendrent des provocations j’y suis habitué et ça fait partie des responsabilités que j’assume. S’en prendre à mon foyer familial est inqualifiable et illustre la sauvagerie de ceux qui prétendent défendre une juste cause. »