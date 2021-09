Quatre départements du sud-est de la France ont été placés, ce samedi, à 10 heures, en vigilance orange pluie inondation : le Gard, l’Hérault, la Drôme et l’Ardèche. Seuls le Gard et l’Hérault ont été classés par Météo-France en vigilance orange pour les orages. Le temps sera globalement perturbé ce samedi sur une large partie du pays.

Dès le début de journée de ce samedi, les régions proches de l’Océan seront sous de nombreux passages nuageux. De l’Aquitaine aux Pays-de-la-Loire et jusqu’à la Bretagne, les averses et les orages se succéderont. Près du golfe du Lion, tôt le matin des entrées maritimes gagneront le Languedoc-Roussillon et donneront des pluies d’abord faibles. De même sur l’est de la Corse, un temps couvert et pluvieux s’installera jusqu’au soir.

Temps nuageux et lourds à partir de l’après-midi

Sur le reste de l’Occitanie jusqu’au Massif central, ainsi que sur les Alpes du Sud, après quelques éclaircies en début de matinée, les passages nuageux s’imposeront et s’accompagneront parfois d’ondées ou de tonnerre. Le vent d’autan soufflera jusqu’à 60 à 70 km/h dans son domaine, le vent de sud sera plus fort sur les crêtes pyrénéennes. Sur le reste du pays, la matinée sera calme et d’abord lumineuse, hormis des brouillards ou nuages bas près de la Manche et des frontières du nord.

Mais l’après-midi, le temps deviendra de plus en plus nuageux et lourd sur une grande partie du pays. Sur les Pays-de-la-Loire et la Bretagne, les averses et les orages se poursuivront, alors que de la Normandie et les Hauts-de-France jusqu’au Grand-Est, les averses n’arriveront qu’en fin d’après-midi ou en soirée. Par contre, de l’Aquitaine et Midi-Pyrénées au Massif central, les orages deviendront fréquents et parfois forts, avec un risque de grêle. Ils s’étendront jusqu’au nord de Rhône-Alpes et au Jura en fin d’après-midi ou soirée.

Sur le Languedoc-Roussillon jusqu’aux contreforts du Massif central et aux Cévennes, là aussi les pluies deviendront orageuses, durables et donneront localement de bons cumuls. Le sud de Paca et le sud de Rhône-Alpes resteront d’abord à l’écart. Mais la nuit suivante les pluies et les orages parfois forts s’installeront de l’Occitanie, jusqu’au Jura, Rhône-Alpes et Paca. Les températures minimales seront comprises entre 7 et 12 degrés sur la moitié nord, entre 11 et 17 degrés au sud, jusqu’à 18 à 22 sur les plages de la Méditerranée. Les maximales monteront à 20 à 23 degrés près de la Manche et atteignent 23 à 28 degrés en allant vers le sud, jusqu’à 29 ou 30 degrés en Provence, 28 à 32 en Corse.