185. C’est le nombre de manifestations prévues ce samedi en France contre le pass sanitaire, onzième acte d’une mobilisation hebdomadaire, en baisse depuis plusieurs semaines. Entre 60.000 et 80.000 manifestants contre le pass sanitaire sont attendus samedi dans toute la France, a-t-on appris de source policière. Selon le ministère de l’Intérieur, ils étaient 80.000 manifestants sur l’ensemble du territoire le week-end dernier, dont 6.100 à Paris, loin des 237.000 participants du 7 août.

Quatre cortèges sont prévus dans la capitale, comme la semaine dernière et la police s’attend à une mobilisation équivalente (environ 6.000 personnes). A partir de 12 heures dans la capitale, des « gilets jaunes » s’élanceront de la gare de Lyon pour aller jusqu’au Sacré-Cœur. A 14 heures, la manifestation des Patriotes, emmenée par Florian Philippot (ex-numéro 2 du Front national), se dirigera de la place de Barcelone (XVIe arrondissement) vers la place Vauban (VIIe arrondissement). Les deux derniers cortèges annoncés devraient être beaucoup plus petits.

Le 30 septembre, le pass sanitaire devrait être appliqué aux 12-17 ans

La police redoute d’éventuelles « tensions » à Marseille, Metz et Nancy. Le 11 septembre, des heurts avaient éclaté dans la capitale entre manifestants et forces de l’ordre dans la matinée puis en fin de journée autour du Palais-Royal, donnant lieu à 104 interpellations. Mais le 18 septembre, les défilés avaient été calmes et les autorités avaient seulement fait état de 12 interpellations dans tout le pays.

Pour mémoire, un projet de loi pour proroger le pass sanitaire au-delà du 15 novembre sera présenté le 13 octobre en Conseil des ministres. Et le pass sanitaire, mis en place par le gouvernement pour contrer l'épidémie de Covid-19, est devenu obligatoire le 21 juillet dans les lieux accueillant plus de 50 personnes. Il a ensuite été étendu aux hôpitaux sauf urgences, aux bars et restaurants, aux grands centres commerciaux sur décision préfectorale et le 30 août au 1,8 million de salariés au contact du public. Le 30 septembre, il devrait être appliqué aux 12-17 ans.