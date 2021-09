« Jamais la Guyane n’avait enregistré autant de décès et d’admissions en réanimation » depuis le début de l’épidémie de coronavirus, a alerté vendredi le bulletin épidémiologique de Santé publique France (SPF). Lors des sept derniers jours, « 21 Guyanais ont succombé au Covid-19, un chiffre jamais atteint » a, pour sa part, souligné l’Agence régionale de santé (ARS), vendredi, dans son bulletin quotidien.

Une hausse des hospitalisations liées au Covid-19 en pédiatrie est constatée depuis trois semaines, les moins de 20 ans représentent 9 % des hospitalisations, le double de leur taux en troisième vague selon SPF.

Le variant delta soupçonné dans 99 % des tests positifs

En revanche, si le nombre d’hospitalisations a atteint le niveau du pic de la troisième vague la semaine dernière comme la précédente, il reste encore inférieur au pic de première vague. Le variant delta a été soupçonné dans 99 % des tests positifs criblés la semaine dernière.

Sous forte crispation d’une partie de la population et de personnels soignants opposés à la vaccination obligatoire, les directions et chefs de service des trois hôpitaux de la région, où sont actuellement admis 130 patients pour Covid-19 dont 31 cas sévères, ont mis en garde mercredi devant la presse contre le risque généralisé de « tri des patients ».

Au centre hospitalier de Cayenne, selon son directeur Christophe Robert : « 52,4 % (des personnels) sont vaccinés au moins avec la première dose, ce qui leur permet d’être maintenus en poste, dont 96,1 % pour les médecins et internes, 52 % les infirmiers, 40 % les aides-soignants, 23 % pour les agents des services hospitaliers ». « J’essaie de comprendre pourquoi les gens ne veulent pas être vaccinés alors que nous subissons des vagues de plus en plus graves », a fait savoir mercredi sur Guyane La 1ère Didier Guidoni, directeur de l’hôpital de Saint-Laurent du Maroni à la frontière du Suriname, un secteur où le taux d’incidence est passé de 331 à 555 la semaine dernière (+68 %).

La vaccination toujours à la peine

Sur ce territoire de 300.000 habitants, où un habitant sur deux à moins de 25 ans, la vaccination est toujours à la peine avec « 30,5 % » de personnes présentant un schéma vaccinal complet chez les plus de 12 ans selon les données officielles. C’est la couverture vaccinale la plus basse des régions françaises, avec la Guadeloupe.

« 30 % de la population majeure est certaine de ne pas se faire vacciner » indiquait la dernière étude de l’Institut Pasteur de Guyane, expliquant cette situation par le « manque de confiance envers les autorités locales » et dans « le vaccin », et par un sentiment de « protection » acquise au cours des vagues précédentes de Covid-19.

Le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, est arrivé vendredi après-midi en Guyane. Il se déplacera samedi à l’hôpital de Cayenne afin de constater la situation et d’adresser un message à l’attention des soignants. « On espère que ce sera un moratoire pour la mise en place de la vaccination obligatoire car je ne vois pas comment on pourrait suppléer une vague de suspension de soignants non vaccinés, en tout cas l’ARS ne répond pas à cette question » a déclaré vendredi Guy Frédéric, militant de la première heure du parti local Walwari cofondé par Christiane Taubira.

Président d’une association prônant le droit à la santé pour tous mais opposé à l’obligation vaccinale des soignants, l’intéressé a perturbé avec des manifestants un point de vaccination organisé par La Croix Rouge, lundi à proximité d’une zone de squats, à la périphérie de Cayenne. Les autorités recensent depuis le début de la pandémie plus de 250 décès liés au Covid-19 en Guyane, dont un quart ces 45 derniers jours.