Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Un duel très attendu… Et tendu. Eric Zemmour a fait face à Jean-Luc Mélenchon ce jeudi soir. Les deux adversaires se sont affrontés en face à face​ sur le plateau de BFMTV. Répondant aux journalistes Maxime Switek et Aurélie Casse, ils ont été invités à s’exprimer autour de deux grandes questions : « La France est-elle en danger » et « Comment réduire la fracture sociale ? ». Interrogé sur l’immigration, l’essayiste a estimé que « l’islam est tout à fait aux antipodes de la France », « incompatible » même avec le pays et sa devise « liberté, égalité, fraternité ». Une « vision de l’islam » qui a « fait sourire », Jean-Luc Mélenchon, estimant que son interlocuteur « n’y connaissait rien ». À l’issue de ce débat tendu, Eric Zemmour ne s’est pas prononcé concernant ses ambitions présidentielles. « Je choisirai mon moment pour décider », s’est-il contenté de répliquer.

Le leader indépendantiste catalan Carles Puigdemont arrêté en Italie

L’eurodéputé indépendantiste et ex-président catalan Carles Puigdemont, en exil en Belgique depuis 2017 après la tentative de sécession de la Catalogne la même année, a été arrêté jeudi en Italie, a annoncé son avocat. « Le président Puigdemont a été arrêté à son arrivée en Sardaigne, où il se rendait en tant qu’eurodéputé », a affirmé son avocat, Gonzalo Boye, sur Twitter, expliquant que son arrestation avait eu lieu sur la base d’un mandat d’arrêt européen datant du 14 octobre 2019. Poursuivi par la justice espagnole pour « sédition », Carles Puigdemont devrait être présenté à un juge, vendredi, qui devra trancher entre le remettre en liberté ou l’extrader vers l’Espagne.

Mort de Gabby Petito : Un mandat d’arrêt émis contre son fiancé Brian Laundrie

Brian Laundrie est officiellement un homme recherché par la justice américaine. Jeudi, un mandat d’arrêt a été émis contre le fiancé de Gabby Petito, cette randonneuse dont la dépouille a été retrouvée dans le Wyoming, la semaine dernière, a annoncé le FBI. Brian Laundrie, qui s’est volatilisé il y a une semaine, en Floride, n’est pas – pour le moment – accusé d’avoir tué Gabby Petito : le mandat d’arrêt fait suite à son inculpation pour une fraude bancaire : il est accusé d’avoir utilisé une carte de crédit qui n’était pas la sienne – mais sans doute celle de sa compagne – « après la mort de Gabby Petito », entre le 30 août et le 1er septembre. Les recherches se poursuivent pour le retrouver en Floride, avec une équipe de plongeurs arrivée pour sonder une zone marécageuse.