15.900 cyclistes recensés dans la journée de mercredi. 16.200 le 7 septembre. Selon les données enregistrées par le site eco-counteur, la piste cyclable qui longe la rive gauche du Rhône à Lyon est la plus fréquentée de France voire d’Europe.

Avec plus de 2,5 millions de passages comptabilisés depuis le début de l’année, elle devance d’un cheveu celle qui est située sur le boulevard Sébastopol à Paris. Et surclasse celle de Fribourg, en Allemagne.

« Un mode de déplacement à part entière »

« Les chiffres parlent d’eux-mêmes, s’est félicité dans un communiqué le maire écologiste de Lyon, Grégory Doucet. Ce nouveau record témoigne des changements dans les modes de vie et de déplacement des habitants. » « Cela montre d’une part, que le vélo devient, de plus en plus un moyen de déplacement à part entière, y compris pour les trajets domicile-travail, d’autre part, que l’investissement de 100 millions d’euros que nous programmons pour la construction du réseau des Voies Lyonnaises répond aux attentes des habitants de nos territoires », ajoute Bruno Bernard (EELV), le président de l’agglomération lyonnaise.

La collectivité a présenté mercredi son futur réseau express de pistes cyclables en dévoilant les 13 lignes qui desserviront 49 communes de la métropole.