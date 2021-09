L’automne est là, ça y est. Après un été couci-couça, la saison des jours qui raccourcissent et des températures qui dégringolent arrive. Si, aux premiers abords, cela peut paraître déprimant, il ne faut pas oublier que celle-ci est accompagnée par un spectacle naturel tout à fait charmant dehors. Les feuilles tombent et roussissent, la brume matinale apporte un peu de féerie et la lumière prend de belles teintes au coucher du soleil.

Pour se mettre en situation, alors que les derniers jours ont été plutôt cléments niveau météo, nous avions demandé à nos internautes de nous faire parvenir leurs plus belles photos d’automne, et nous n’avons pas été déçus. Camaïeu d’oranges et de sublimes paysages, il y a presque de quoi avoir envie que la saison se presse un peu. Trêve de bavardages, retrouvez les plus belles réalisations que nous avons reçues ci-dessous. Parce qu’aujourd’hui, plus que jamais, nos internautes ont du talent.